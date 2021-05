Viaggio a Carini (PA), il paese maglia nera delle vaccinazioni

Sono circa 40mila gli abitanti di Carini, in provincia di Palermo, ma solo il 5% sarebbe vaccinato. Una condizione che conferisce al paese siciliano, ma anche ad altri comuni limitrofi, la maglia nera per le vaccinazioni. La situazione è confermata dallo stesso sindaco, Giovì Monteleone, che a "Mattino Cinque" dichiara: "Tutto questo non è stato incoraggiato da un fatto: qui non esiste un centro vaccinale e il più vicino si trova a 12 chilometri".

Una condizione questa che avrebbe scoraggiato non solo i cittadini, ma che avrebbe messo in serie difficoltà tutti quegli anziani con problemi di mobilità. Inoltre l'unico vaccino somministrato per il momento è Astrazeneca e anche questo sarebbe stato un motivo per rinunciare a vaccinarsi. "Io ho fatto Astrazeneca, sto benissimo e cerco di convincere i mie concittadini a farlo", spiega il sindaco che poi illustra le soluzioni per aggirare il problema nel suo comune. "Ho proposto dei siti di proprietà comunale per creare dei centri vaccinali, pare che le cose si stiano muovendo in tal senso", conclude il primo cittadino.