Trapani, percepiva pensione perché parzialmente cieco: guidava auto

Con documentazione medica aveva ottenuto "una cecità parziale con residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a 1/20 con correzione". Per questo gli era stata concessa dall'Inps da ottobre 2005, una pensione di invalidità per un valore complessivo di 40 mila euro circa. Nonostante questa menomazione un 60enne, nato in Svizzera, ma da anni residente a Campobello di Mazara è stato scoperto dai carabinieri mentre guidava la sua automobile.