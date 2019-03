Trapani, marito e moglie trovati morti in casa a Castelvetrano

Una coppia, marito e moglie, è stata trovata morta in una abitazione a Castelvetrano, in provincia di Trapani. La scoperta è stata fatta dopo che i vigili del fuoco, su richiesta dei carabinieri, sono intervenuti per aprire la porta di casa. Rosalia Lagumina, casalinga, di 48 anni, e Luigi Damiani, idraulico di 60 anni, si stavano separando. Al momento non si esclude che possa trattarsi di un omicidio-suicidio.