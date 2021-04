Tir sospeso nel vuoto sui tetti di Caccamo: si teme per una palazzina

Un Tir è finito sui tetti di alcuni magazzini a Caccamo (Palermo), dove si trova sospeso nel vuoto. Ancora non si sa come sia potuto accadere, ma il grosso automezzo è in bilico e rischia di danneggiare una palazzina in cui abitano sei famiglie, già tutte evacuate dai carabinieri e dai vigili del fuoco, che sono al lavoro per cercare di rimuovere il veicolo.