Terrorismo, Digos Palermo rimpatria un 29enne francese "pericoloso"

ansa

Un 29enne francese di origine marocchina è stato rimpatriato dai poliziotti della Digos di Palermo dopo essere stato rintracciato in un teatro del capoluogo siciliano. L'uomo era stato segnalato come "soggetto pericoloso" dalle autorità francesi: era già stato arrestato e rinchiuso in un centro psichiatrico per apologia di terrorismo e minaccia con arma bianca: ora aveva intenzione di recarsi in Vaticano.