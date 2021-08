Terremoto, sciame sismico di magnitudo 2 e 2.2 in provincia di Palermo

ansa

Una sciame sismico di magnitudo 2 e 2.2 (in un primo momento il terremoto era stato dato di magnitudo compresa tra 4.3 e 4.8) è stato rilevato nel Palermitano, dai sismografi dell'Ingv. Le scosse sono stato avvertite dalla popolazione che è subito scesa in strada. I comuni colpiti entro i 20 chilometri dall'epicentro sono: Lascari, Campofelice di Roccella, Cefalù, Gratteri. Al momento non si registrano danni, decine le telefonate ai vigili del fuoco.