Terremoto di Amatrice, cinque anni fa il sisma che uccise 299 persone

Ansa 1 di 30 Ansa 2 di 30 Ansa 3 di 30 Ansa 4 di 30 Ansa 5 di 30 Ansa 6 di 30 Ansa 7 di 30 Ansa 8 di 30 Ansa 9 di 30 Ansa 10 di 30 Ansa 11 di 30 Amatrice come L'Aquila, risate al telefono sul sisma 12 di 30 Ad Amatrice il Natale dei terremotati 13 di 30 Terremoto Amatrice: primi indagati 14 di 30 Terremoto Amatrice, arriva la tassa sulle case distrutte 15 di 30 ansa 16 di 30 ansa 17 di 30 ansa 18 di 30 ansa 19 di 30 ansa 20 di 30 ansa 21 di 30 ansa 22 di 30 ansa 23 di 30 tgcom24 24 di 30 ansa 25 di 30 tgcom24 26 di 30 ansa 27 di 30 ansa 28 di 30 ansa 29 di 30 ufficio-stampa 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cinque anni dopo, Amatrice ricorda le 299 vittime del terremoto di magnitudo 6 che la notte del 24 agosto 2016 colpì la cittadina nel Reatino e le comunità di Accumoli e Arquata del Tronto. Le persone coinvolte furono oltre 600mila, in 140 comuni, 388 i feriti. Il Comune di Amatrice ha dichiarato il lutto cittadino per l'intera giornata. Alle celebrazioni in ricordo delle vittime prenderà parte anche il premier Mario Draghi.