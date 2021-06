Terremoto di magnitudo 3.1 nel Palermitano: paura a Cefalù

ansa

Una doppia scossa di terremoto è stata registrata nel territorio di Palermo, con epicentro fra 3 e 4 chilometri a sud ovest del Comune di Castelbuono. La prima scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 14:22, mentre la seconda dopo 41 secondi è stata di 2.6 gradi, alle rispettive profondità di 6 e 9 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche a Cefalù: paura per i residenti, con molti che si sono riversati in strada. Non si segnalano danni.