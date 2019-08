Taormina, pasticceria "usa" la mafia per vendere i dolci tradizionali

Dolci amati dai turisti, anche se la scelta dei nomi appare di cattivo gusto. Succede a Taormina, meta per eccellenza del turismo in Sicilia, dove una pasticceria ha scelto di attrarre l'attenzione dei viaggiatori usando come brand la mafia. Sui social sono tantissimi i commenti positivi sui "mafiosi al pistacchio" e su "cosa nostra alle mandorle". Una scelta che però fa storcere il naso a chi denuncia da sempre che in questo modo si dà per l'ennesima volta una visione distorta della Sicilia.