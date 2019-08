Sub muore nel Palermitano durante battuta pesca, un secondo disperso

Un sub è morto e un altro è disperso nel mare di Isola delle Femmine, sul litorale occidentale di Palermo. I due, impegnati in una battuta di pesca assieme a un terzo sub, si erano immersi insieme nella zona dell'isolotto, a circa un miglio dalla costa. A riemergere è stato però uno solo dei tre, che ha dato l'allarme. La guardia costiera ha già recuperato il corpo della vittima, mentre sono in corso le ricerche del disperso.