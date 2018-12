Sisma Catania, bilancio feriti sale a 4: 80enne estratto da macerie

Sale a quattro il numero dei feriti, tutti in maniere lieve da codice verde, per i danni causati nel Catanese della scossa di terremoto di magnitudo 4.8 della notte. Due feriti lievi a Fleri, nella stessa frazione di Zafferana Etnea un 80enne è stato estratto da soccorritori dalle macerie della sua abitazione: portato in ospedale per delle contusioni alla testa. Lo stesso per un abitante di Pisano.