Siracusa, spari contro un'auto: ferito alla testa un minorenne, è grave

Polizia

Un minore di cui non è stata ancora resa nota l'identità è ricoverato in gravissime condizioni dopo che è stato ferito con un colpo di pistola alla testa. Il giovane era in auto con alcuni parenti per le strade di Noto quando qualcuno ha aperto il fuoco. Secondo gli inquirenti si è trattato di un gesto volontario. Non è chiaro se l'obiettivo dell'aggressore fosse il minorenne o le altre persone presenti in auto.