Sicilia, Protezione Civile allerta gialla per l'isola di Vulcano

La Protezione Civile ha emesso un livello di allerta gialla per l'isola di Vulcano, nell'arcipelago delle Eolie. In particolare, d'intesa con la struttura della protezione civile della Regione Siciliana e con il parere concorde della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, il Dipartimento di protezione civile ha rilevato variazioni significative di diversi parametri del monitoraggio vulcanico.