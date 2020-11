Sei anni dopo l'omicidio del piccolo Loris Stival, il ricordo del padre: "Sei sempre con noi"

"Ciao Loris, da quel 29 novembre i tuoi occhi e il tuo amore ci sono stati portati via, ma il tuo sorriso non si è spento e illumina le stelle che brillano di notte. Sono certo che da lassù tu ci guardi e continui a volerci bene, sento che puoi toccare il mio cuore ed abbracciare i miei pensieri". Lo affermano Davide Stival e il fratellino di Loris, il bambino ucciso a otto anni nel Ragusano nel 2014. Il messaggio, diffuso dal loro legale, l'avvocato Daniele Scrofani, arriva alla vigilia del sesto anniversario della morte del piccolo, per la quale la madre Veronica Panarello è stata condannata a 30 anni di reclusione.