Migranti, il capitano della Sea Watch 3 forza il blocco: "Entriamo a Lampedusa"

Il capitano della Sea Watch 3 , la nave ferma in mare da 14 giorni con 42 migranti a bordo , ha deciso di entrare nel porto di Lampedusa, nonostante il no del governo italiano. "So cosa rischio - ha spiegato Carola Rackete - ma i naufraghi sono allo stremo. Li porto in salvo". Il capitano ha poi sottolineato che "nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l'Europa ci ha abbandonati. Non abbiamo scelta".

"Basta, entriamo. Non per provocazione ma per necessità, per responsabilità", si legge in un tweet della Ong. I tracciati radar marittimi mostrano che la nave è appena in acque italiane poco dopo le 14.