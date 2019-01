Sea Watch, De Falco a Salvini: "Nessuna violazione dai parlamentari"

Da parte dei parlamentari che sono saliti a bordo della Sea Watch "non c'è stata alcuna violazione di legge", tanto che "la Guardia costiera non lo ha impedito". A sostenerlo è il senatore ex M5s Gregorio De Falco, ufficiale della marina, secondo il quale "il ministro dell'Interno farebbe bene a restare all'Interno. Salvini non ha competenze in queste materie e farebbe bene ad astenersi dall'intervenire".