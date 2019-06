Sea Watch, Conte: "Alcuni Paesi pronti a prendere i migranti" | Indagato il capitano: "Salvini? Si metta in fila"

"Questi naufraghi sono assolutamente provati, vorrei che Salvini al di là della sua propaganda di cattiveria, comprendesse che non vengono da un centro termale prima di imbarcarsi su gommoni o barche di fortuna, ma alle spalle hanno storie terribili prima di arrivare sulla costa libica e poi nei lager di quel Paese". Lo ha detto Nicola Fratoianni di Sinistra italiana, in collegamento telefonico con Tgcom24 dalla Sea Watch3. "E' urgente - ha aggiunto - che queste persone possano sbarcare e concludere un'odissea del tutto illogica e feroce. Non posso che esprimere ammirazione per questa ragazza, comandante della Sea Watch3 che non sta facendo un gesto di eroismo ma con tanta naturalezza sta facendo quello che fanno tutti in mare: salvaguardare degli esseri umani. Tutto tranne che una sbruffoncella".