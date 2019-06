Sea Watch, Salvini: la nave sbarca se pagano la multa di 50mila euro e i migranti vengono ridistribuiti in Ue

"Se si rispetta la legge, e cioè se pagano una multa da 50mila euro, se l'equipaggio viene arrestato o espulso, se la nave viene fermata o sequestrata e la smette di andare in giro per il Mediterraneo e se i 42 immigrati a bordo vengono ridistribuiti nei Paesi europei, io faccio sbarcare la Sea Watch in cinque minuti". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a "Dritto e Rovescio" su Rete 4. "Ma non voglio che siano gli italiani a pagare", aggiunge.

Il titolare del Viminale poi ribadisce che "gli sbarchi sono calati dell'86 per cento, anche se ogni tanto arrivano di notte con barchini e canotti e non si può far niente". "A oggi nel 2019 ci sono stati 2.500 sbarchi: nel 2016, il 31 agosto, con Renzi al governo, in 4 giorni erano arrivati in 13mila. E Renzi diceva: è tutto sotto controllo, non c'è alcuna emergenza", spiega.



"2.500 sono ancora troppi ma, guardando al primo anno, sono stati più gli espulsi degli arrivati", sottolinea Salvini. "Ma non c'è niente gratis e torneranno a processarmi per sequestro di persona - prosegue -. Ma se voi ci siete, non mollo e non cambio idea. E' poi disgustoso vedere alcuni fuorilegge del Pd che usano 42 immigrati per fare politica sulla pelle degli italiani. Sono loro i complici degli scafisti".