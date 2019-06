Migranti, la Sea Watch 3 ha provato a entrare a Lampedusa: bloccata | L'Ue: "Fateli sbarcare, poi li ricollocheremo"

Dopo aver forzato il blocco navale, la Sea Watch 3, con a bordo 42 migranti, ha provato a entrare nel porto di Lampedusa, ma è stata bloccata. "Basta aspettare, disperazione a bordo", scrive l'Ong. Salvini chiede l'arresto per il comandante Carola Rackete e sfida l'Europa minacciando di non identificare più i migranti in arrivo. "Studieremo una soluzione solo dopo lo sbarco, se non si registrano i migranti si rischia la procedura d'infrazione", avverte il commissario Ue Dimitris Avramopoulos. Il premier Conte: "Inaudito il comportamento della comandante". L'Olanda: "Non siamo obbligati a prendere i migranti".