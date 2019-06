Sea Watch 3, la capitana verso il carcere: processo per direttissima

La capitana della nave Sea Watch 3, Carola Rackete, potrebbe essere trasferita in carcere e processata per direttissima. La comandante è stata arrestata in flagranza di reato per violazione dell'Articolo 1100 del codice della navigazione: resistenza o violenza contro nave da guerra, che prevede una pena dai tre a 10 anni di reclusione. Matteo Salvini ha parlato di "comportamento criminale che ha messo a rischio la vita dei militari della Gdf".