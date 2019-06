Sea Watch 3, iniziato lo sbarco a Lampedusa dei 40 migranti a bordo

E' iniziato lo sbarco dei 40 migrati a bordo della Sea Watch 3. I primi quattro sono già saliti su uno dei mezzi che li trasferirà nel centro di accoglienza dell'isola e le procedure stanno proseguendo senza problemi. Prima di sbarcare dalla nave, i migranti hanno abbracciato i volontari della Ong che in queste due settimane li hanno assistiti. A bordo della nave ci sono anche gli uomini di guardia di finanza e polizia per dare via al sequestro.