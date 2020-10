Scuola, a Palermo si fanno i turni: due ore al giorno per studente

A Palermo è caccia alle classi per poter garantire il distanziamento tra gli alunni. Nel capoluogo siciliano gli studenti sono costretti a fare i turni, arrivando a fare lezioni di sole due ore al giorno. "Mancano 22 aule solo qui", spiegano alcuni genitori ai microfoni di "Striscia la Notizia" davanti a una delle scuole palermitane.





Per risolvere il problema il Comune starebbe allestendo aule in palestre, parrocchie, addirittura pagando l'affitto a privati, quando in città ci sarebbero decine di istituti disponibili. Peccato che però da anni siano chiusi, abbandonati, da ristrutturare o occupati, come denuncia l'inviata del tg satirico Stefania Petyx. Non solo, ci sarebbero anche un'altra opzione: quella di utilizzare gli immobili confiscati alla mafia.