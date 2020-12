Scossa di terremoto di magnitudo 4.6 nel Ragusano

Tgcom24

Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato nel Ragusano, in Sicilia. Lo rileva l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato localizzato in mare, a 15 chilometri a sud di Acate, mentre l'ipocentro a 30 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione che si è riversata nelle strade e nelle piazze. "E' stata una scossa molto forte e lunga", affermano testimoni. Per ora non si registrano danni.