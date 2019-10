Scoperto deposito marijuana in una casa in provincia di Agrigento

I Carabinieri di Agrigento hanno scoperto un magazzino di stoccaggio di marijuana in un'abitazione a Campobello di Licata (AG). I militari hanno smantellato una centrale di pusher realizzata in una casa disabitata da anni e all'insaputa della proprietaria. Il salotto dell'abitazione era stato trasformato in un'area di stoccaggio per la marijuana, con zone adibite all'essiccazione delle piante. Resta da capire chi ci fosse dietro tali attività.