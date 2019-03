Scomparsa nel Trapanese, 25enne uccisa per gelosia: arrestati due fidanzati

I carabinieri hanno arrestato due persone per l'uccisione di Nicoletta Indelicato , 25 anni, la giovane scomparsa domenica a Marsala. La svolta delle indagini dopo il ritrovamento del cadavere in contrada Sant'Onofrio, nelle campagne marsalesi. In manette sono finiti Carmelo Bonetta, di 34 anni, e Margareta Buffa, di 29, fidanzati: sono accusati di omicidio e soppressione di cadavere. La vittima conosceva la coppia. Il movente è collegato a un mix di gelosie e risentimenti.

Il movente: mix di risentimenti e gelosieAlla base della brutale uccisione di Nicoletta Indelicato, ci sarebbe un insieme di risentimenti e gelosie. La 24enne avrebbe avuto un flirt con Carmelo Bonetta, fidanzato con la migliore amica della vittima, Margareta Buffa. Proprio all'interno di questo triangolo sarebbe da inquadrare il movente dell'omicidio, come conferma l'avvocato Natale Pietrafitto, che difende i due arrestati.



Bonetta ha confessato di essere l'autore materiale del delitto, mentre la sua ragazza sostiene di non ricordare nulla. Nel corso di un lungo interrogatorio i due fidanzati si sono più volte contraddetti. Sarebbe tuttavia emerso che la vittima avrebbe messo in giro dei "pettegolezzi" nei confronti del fidanzato dell'amica, forse anche attraverso i social.



Di qui la vendetta che sarebbe stata progettata con fredda determinazione. Nicoletta Indelicato è stata infatti invitata dall'amica in un locale di Marsala e poi a fare un giro con l'auto dove si era nascosto il fidanzato, all'interno del portabagagli. Una volta raggiunta una zona isolata in campagna, Carmelo Bonetta sarebbe uscito dal suo nascondiglio uccidendo a coltellate la ragazza, prima di darle fuoco con della benzina nella speranza di cancellare ogni traccia. L'uomo su Facebook ha quattro profili e si definisce "uomo che ama i valori della famiglia".