Riciclate due tonnellate d'oro della mafia, 5 arresti a Palermo

Sequestri per un totale di oltre cinque milioni di euro.

Questo il bilancio dell'operazione della guardia di finanza a Palermo che ha portato all'esecuzione di cinque misure cautelari. L'indagine ha coinvolto tre "compro oro" del capoluogo siciliano. Secondo l'accusa avrebbero nel corso degli ultimi tre anni riciclato il metallo prezioso di alcuni clan mafiosi: due tonnellate di oro per un valore di 75 milioni di euro. Per i cinque a vario titolo oltre al reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso viene contestata l'ipotesi di reato di riciclaggio, ricettazione ed estorsione aggravati.