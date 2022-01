Revenge porn, denunciato 20enne a Palermo

agenzia

Un 20enne è stato denunciato, a Palermo, per estorsione e tentata diffusione illecita di immagini dal contenuto sessualmente esplicito. Finita una relazione con una coetanea, ha minacciato di diffondere le foto intime della ex fidanzata ai parenti e agli amici. Il giovane avrebbe ricattato la vittima per avere in cambio benefici anche sessuali. La ragazza ha denunciato tutto ai carabinieri.