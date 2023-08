Ramacca (Catania), donna trovata impiccata: fermati fidanzato e amico

A Ramacca (Catania) una 25enne di origine moldava, Vera Schiopu, è stata trovata impiccata in una casa di campagna.

Per i carabinieri non si tratterebbe di un suicidio ma di una simulazione messa in scena dal fidanzato della vittima, un manovale rumeno, e da un suo amico e connazionale. Entrambi sono stati fermati. Era stato proprio il fidanzato a segnalare che la donna si era tolta la vita ma nel suo racconto sono emerse delle incongruenze.