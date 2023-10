Il centro per i rifugiati richiedenti asilo di Modica-Pozzallo può ospitare fino a 84 persone ed è attiguo al Cpr dove attualmente si trovano 141 migranti a fronte di 152 posti disponibili. Nell'hotspot, invece, al momento ci sono 237 migranti, tra dei quali ospedalizzati.

Giudice Catania: "Questione giuridica non diventi personale"

"Non voglio entrare nella polemica, né nel merito della vicenda. Il mio provvedimento è impugnabile con ricorso per Cassazione, non devo stare a difenderlo. Non rientra nei miei compiti. E poi non si deve trasformare una questione giuridica in una vicenda personale". Lo ha detto all'Ansa il giudice Iolanda Apostolico che nei giorni

scorsi non ha convalidato il trattenimento di tre tunisini, sconfessando di fatto il cosiddetto decreto Cutro.