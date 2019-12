Ragusa, scontro tra due auto: morto un 22enne

Un giovane militare di 22 anni, originario di Bari, è morto in uno scontro tra due auto avvenuto a Ragusa. A scontrarsi una Ford C Max e una Ford Focus. Per il 22enne, che era a bordo della Focus insieme ad un altro commilitone, non c'è stato nulla da fare: è deceduto durante il trasporto in ospedale. I due militari, liberi dal servizio, stavano facendo rientro dopo una serata in discoteca.