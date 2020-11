Ragusa, bimbo abbandonato lascia l'ospedale e torna a casa dalla sua nuova famiglia

Amato e coccolato da medici e infermieri - "Gli infermieri ed il personale sanitario erano in corridoio. Quando il piccolo è uscito ed è stato consegnato al tutore, è scoppiato un grande applauso. In questi mesi, il bambino è stato accudito da tutti con grande amore, gli infermieri lo prendevano spesso in braccio. Abbiamo vissuto un'esperienza unica: per il piccolo, erano arrivati tanti regali, doni di ogni tipo. Abbiamo consegnato al tutore giocattoli, vestitini, biberon, pannolini. E' stato molto amato qui e troverà certamente tanto amore", ha raccontato il primario di Neonatologia, Francesco Spata.

Le cure in ospedale - Il bambino è rimasto nel reparto di Terapia neonatale sub-intensiva 17 giorni: il Tribunale che aveva nominato un tutore lo aveva affidato ai servizi sociali del Comune e all'ospedale. "In questi giorni - ha aggiunto Spata - abbiamo effettuato tutti i controlli necessari. Quando è arrivato il bimbo stava abbastanza bene, nonostante la situazione. E' stato qualche giorno per precauzione in terapia intensiva, poi trasferito in sub intensiva".