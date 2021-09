Prendeva reddito cittadinanza di una persona morta: scoperto da Gdf

-afp

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Palermo, dopo un'indagine condotta in collaborazione con l'Inps, ha scoperto a Corleone un uomo che percepiva, senza averne titolo, il reddito di cittadinanza di una persona morta nel 2020. Avrebbe ricevuto 4mila euro in totale. L'indagine era partita perché nemmeno il defunto non aveva diritto a ricevere il sussidio.