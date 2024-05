Porto Empedocle (Ag), le frane minacciano la costa ma i cantieri finanziati dal Pnrr restano bloccati

Tra i residenti di Porto Empedocle (Agrigento) cresce l'allarme per l'erosione della costa, sempre più a rischio frane. L'inviata di "Striscia la Notizia" Stefania Petyx ha incontrato alcuni cittadini preoccupati dalla mancanza di interventi, finanziati con 4 milioni di euro tramite fondi Pnrr, per la messa in sicurezza del litorale. "I lavori non ancora iniziati sono sbagliati perché non faranno altro che rallentare la forza del mare", spiega Claudio Lombardo dell'associazione "Mareamico". Aperto nel dicembre 2022, il cantiere poteva contare su 6 milioni di euro già spesi in passato per il monitoraggio e dovevano durare un anno ma, come mostrano le immagini, tutto è ancora fermo.

"Non è avvenuta la regimazione delle acque a monte e anche a progetto finito la strada è destinata a crollare", dice Claudio Lombardo. "Secondo Anas l'erosione avanza di 2 metri all'anno", aggiunge. Il dissesto idrogeologico in atto rischia di far sparire l'unica strada che collega Porto Empedocle verso il centro della Sicilia ma non solo: i crolli minacciano il percorso che conduce alla casa natale dello scrittore Luigi Pirandello Premio Nobel nel 1934.