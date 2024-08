Porticello (Palermo), tromba d'aria affonda veliero di 50 metri: 15 in salvo, 7 dispersi

I velieri in rada erano due. E' stata propria l'altra imbarcazione a soccorrere la nave Bayesian. "Quell'imbarcazione era tutta illuminata - dice un uomo a Porticello -. Verso le 4:30 di mattina non c'era più. Una bella imbarcazione dove c'era stata una festa. Una normale giornata di vacanza trascorsa in allegria in mare si è trasformata in tragedia. L'imbarcazione non era distante dal porto. Bastava poco per alzare l'ancora e dirigersi in porto. Evidentemente sono stati sorpresi dalla burrasca che si è abbattuta improvvisamente e non sono riusciti a evitare l'affondamento".