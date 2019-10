Pidocchi su un cadavere all'obitorio in un ospedale nel Messinese

Nell'obitorio dell'ospedale Fogliani di Milazzo (Messina) i parenti di un 56enne, morto per Sla, hanno trovato il cadavere dell'uomo ricoperto di pidocchi. Come riferito dall'avvocato della famiglia, il figlio del defunto si è accorto di quanto stava accadendo e ha registrato un video per documentare la scena. Sulla vicenda i familiari hanno presentato denuncia alla Procura.