Peschereccio incagliato a Pozzallo: a bordo ci sono 400 migranti

ansa

Un peschereccio con diverse centinaia di migranti a bordo, circa 400, si è incagliato in una secca del porto di Pozzallo, nel Ragusano. Sul posto sono intervenuti mezzi della capitaneria di porto, della guardia di finanza, della polizia e dei carabinieri. Il sindaco Roberto Ammatuna si è messo in contatto con la prefettura di Ragusa per la sistemazione dei migranti.