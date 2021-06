Percepivano reddito di cittadinanza indebitamente: tre denunciati a Palermo

ansa

Avevano omesso di comunicare dati sul proprio reddito effettivo e così erano riusciti a ottenere il reddito di cittadinanza. Per questo tre persone sono state denunciate a Carini, nel Palermitano. In particolare non avevano dichiarato nella richiesta del sostegno assistenziale vincite online per oltre 20mila euro. I tre sono anche stati segnalati all'Inps per le sanzioni amministrative di revoca del beneficio e per il recupero delle somme.