Paternò (Catania), donna uccisa a fucilate in casa

A Paternò, in provincia di Catania, una bracciante agricola romena di 40 anni è stata uccisa con diversi colpi di fucile.

Il corpo è stato trovato in una casa rurale in cui, secondo gli investigatori, viveva. I carabinieri stanno indagando anche sulla sfera personale della donna, che lavorava in un'azienda agricola tra Belpasso e Paternò, in contrada Ritornella.