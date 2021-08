Palermo, vaccini al mercato e al pub per aumentare le somministrazioni

Mentre sulla Sicilia si allunga l'ombra della zona gialla già dopo Ferragosto, Palermo prova a rispondere cercando di aumentare le somministrazioni dei vaccini contro il Covid anche al di fuori dei luoghi istituzionali. Come mostrato dalle telecamere di "Morning News", nella città siciliana ci si può vaccinare anche al pub o al mercato: "Riusciamo ad arrivare anche a cinquecento vaccini al giorno", spiega uno dei titolari che ha aderito all'iniziativa.

"Ero un po' scettico, poi mi sono convinto e così sono venuto qui per vaccinarmi", spiega uno dei clienti. Mentre c'è chi ne approfitta per ottenere il prima possibile il Green pass: "Già ieri ho avuto problemi per entrare in alcuni locali - spiega invece una donna - perché non lo avevo ancora e così oggi sono venuta qui per ottenerlo al prima possibile".