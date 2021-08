Dopo neanche due mesi in zona bianca, la Sicilia sta per tornare in zona gialla a causa dell' aumento dei casi di Covid-19 , dei posti letto occupati nelle terapie intensive e anche nei reparti ordinari. Il passaggio, in un primo momento ipotizzato per la fine di agosto , dovrebbe avvenire già dal 16 agosto , appena un giorno dopo Ferragosto. Il nuovo scenario potrebbe far spaventare i numerosissimi turisti che hanno scelto l'isola come meta delle vacanze. Ma cosa cambia?

In zona gialla non è prevista la reintroduzione del coprifuoco, ma ritorna l'obbligo di indossare mascherina anche all'aperto. Variano anche le regole per i ristoranti, che però non dovranno chiudere: in zona bianca il limite di persone sedute allo stesso tavolo è di sei al chiuso, mentre all’aperto le tavolate sono libere; in zona gialla, invece, la soglia è di quattro persone, sia per i tavoli all’interno dei locali ma anche fuori. Non ci saranno, invece, limitazioni agli spostamenti all'interno della Regione o tra una Regione e l'altra.

Attualmente i posti letto occupati nei reparti ordinari raggiungono il 13,3%, mentre quelli in terapia intensiva il 7,4%. I nuovi parametri prevedono che con il 10% di occupazione delle terapie intensive e il 15% dei posti letto in ricovero ordinario il passaggio in zona gialla avviene automaticamente. Se le percentuali dovessero essere raggiunte entro giovedì 12 agosto, la Sicilia cambierebbe quindi colore a partire dal lunedì successivo. A rischio c'è anche la Sardegna dove l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva è all'11%.