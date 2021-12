Palermo, traffico e spaccio di droga: 31 arresti

carabinieri

I carabinieri di Palermo hanno arrestato 31 persone (8 in carcere e 23 agli arresti domiciliari) per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini avrebbero individuato tre associazioni criminali che si sarebbero rifornite nel quartiere Ballarò per poi smerciare le sostanze nelle zone di Partanna Mondello, Borgo Nuovo e San Giovanni Apostolo.