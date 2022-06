Palermo, torna in carcere il boss Giuseppe Guttadauro: il "dottore" di Cosa Nostra

In occasione dell'ultimo arresto di Guttadauro, in considerazione dell'età e dell'assenza di eccezionali ragioni cautelari, erano stati concessi i domiciliari.

Dalle indagini svolte in seguito dai carabinieri del Ros sono emersi, tuttavia, elementi che hanno consentito di ipotizzare diverse violazioni agli obblighi di non comunicare con persone diverse da quelle che abitano con lui e la ricerca di canali di comunicazione riservati per interloquire con terzi, anche attraverso il ricorso ad applicazioni a suo dire non intercettabili. Sulla base di questi elementi la Procura ha quindi chiesto e ottenuto dal gip la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere.