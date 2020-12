Palermo: tamponi all'aeroporto per chi torna in Sicilia

Tamponi rapidi per chi arriva e per chi parte dall'aeroporto di Palermo. Il servizio, che consente di sapere in un quarto d'ora se si è positivi o negativi al coronavirus, è disponibile per tutti i passeggeri in transito nello scalo siciliano, in vista delle festività di fine anno.

Per arrivare in Sicilia è necessario infatti registrarsi e se non si esegue un tampone entro 48 ore, bisognerà fare una quarantena di 10 giorni in casa. Le telecamere di "Pomeriggio Cinque" hanno raccolto alcune testimonianze: "Siamo arrivati da Milano e siamo diretti a Trapani, sperando di poter passare il Natale con la mamma e i nonni", raccontano due ragazzi in arrivo da Orio al Serio.