Palermo, stuprarono le nipotine: nonno e zio condannati a 16 anni

Per la violenza sessuale di due sorelline sono stati condannati a 16 anni lo zio e il nonno, che per anni hanno abusato delle nipotine. Il processo a Palermo si è concluso con rito abbreviato. Erano imputati anche i genitori, condannati a 12 anni e 8 mesi per essere stati a conoscenza dei fatti e aver taciuto. La donna poi avrebbe agevolato le violenze cercando di coprire i responsabili. L'inchiesta, che risale a un anno fa, ha accertato che nonno e zio abusarono delle due bambine che all'epoca dei fatti avevano meno di 10 anni.