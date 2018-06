Palermo, stampava biglietti del bus contraffatti: sequestrata una tipografia

I biglietti falsificati presso la tipografia di Bagheria, del valore facciale di 1,40 euro, appartengono alla "nuova serie" messa in circolazione da Amat appena un mese fa. Per azionare i macchinari, il 54enne si era allacciato abusivamente alla linea elettrica principale, occultando abilmente i collegamenti e causando un danno per la società di distribuzione di 44mila euro.



Dalle indagini era già emersa l'esistenza di un sodalizio ben strutturato, composto da 17 persone, dedito alla falsificazione e successiva commercializzazione di titoli Amat contraffatti. Negli ultimi mesi il caso si è poi allargato, coinvolgendo altri 15 soggetti, per lo più gestori di edicole e altre attività commerciali, dedite allo smercio di biglietti e ticket per il parcheggio falsi. I finanzieri hanno dunque sequestrato 200 biglietti per tram e autobus contraffatti e oltre 11mila schede parcheggio, i cosiddetti "grattini".