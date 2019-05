Palermo,Salvini incontra prof sospesa: lavoriamo per sistemare tutto

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha incontrato a Palermo Rosa Maria Dell'Aria, la docente sospesa per un video in cui gli alunni paragonavano il decreto Sicurezza alle leggi razziali. "Abbiamo parlato di libertà di pensiero e di futuro, ora lavoriamo tecnicamente, anche se non è mio compito, perché tutto torni a posto", ha assicurato il vicepremier. Salvini ha detto che incontrerà anche i ragazzi per parlare di sicurezza.