Palermo, ritrovato il bimbo portato via dal centro alloggio

E' stato ritrovato il bambino ivoriano di tre anni che era stato rapito mercoledì sera da due uomini, portandolo via da un centro alloggio per minori a Palermo. Il piccolo era con la madre alla stazione dei pullman del capoluogo siciliano e i due stavano per lasciare la città. A rintracciarli è stata la polizia. La donna è stata poi portata in questura per essere interrogata.