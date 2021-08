La situazione al cimitero dei Rotoli è storia risaputa. Una vicenda che continua con soluzioni tampone dagli anni Ottanta, e che dall'autunno 2019 è esplosa con un trend di crescita che non si è più arrestato. Restano sulla carta alcuni interventi programmati e mai attuati, o attuati parzialmente. A cominciare dalle estumulazioni dei loculi a parete lungo l'asse che costeggia la via Papa Sergio, dove si potrebbero utilizzare circa mille posti.

Gli interventi mai attuati

Ma l'emergenza risale addirittura al 1982, quando fu costruito il forno crematorio, in un clima di "preoccupante saturazione" dei posti. Forno crematorio che da tempo non funziona e che costringe chi sceglie di cremare i propri defunti ad andare a Reggio Calabria o a Messina, mentre rimane sulla carta il progetto di un nuovo forno finanziato nel 2015 con una posta di bilancio di circa 3 milioni di euro. Non sembra una soluzione neanche il recente accordo con il cimitero di Sant'Orsola, a Palermo, dove è cominciato un lento trasferimento di qualche decina di feretri.