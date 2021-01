Palermo, cimiteri pieni: 700 bare "parcheggiate" in una tensostruttura 

Ansa

Settecento bare, accatastate in una tensostruttura provvisoria, in attesa che si trovi un posto per sotterrarle definitivamente: è l'immagine che arriva da Palermo, dove l'emergenza dei cimiteri pieni ormai è diventata ingestibile. I morti non possono essere né seppelliti né cremati perché l'unico forno, vecchio di quarant'anni, è ormai fermo da parecchi mesi. Chi può permetterselo porta i propri morti a Reggio Calabria o a Messina per la cremazione, gli altri feretri restano "parcheggiati" dove c'e' spazio.