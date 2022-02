Palermo, oltre mille i morti non sepolti al cimitero dei Rotoli | I familiari dei defunti: "Un dolore nel dolore"

Sono oltre mille le bare insepolte, accatastate in un capannone e in alcuni depositi, al cimitero dei Rotoli di Palermo. L'emergenza è iniziata nel 2019 quando le bare erano poco più di 400, adesso però i defunti senza una degna sepoltura sarebbero circa 1200. A "Pomeriggio Cinque" i familiari descrivono la situazione e chiedono l'immediato intervento del sindaco. "Questo è il deposito della vergogna, c'è una puzza che non si spiega e chissà quanto tempo ancora la situazione resterà così. È un dolore nel dolore", dice un familiare ai microfoni di Canale 5.

"Abbiamo avviato una gara per circa 820 loculi fuori terra - è invece la replica dell'assessore ai servizi cimiteriali di Palermo che fa sapere - l'aumento delle salme dipende anche dal fatto che c'è stato un aumento delle mortalità. Ci vuole un nuovo cimitero soprattutto con campi di inumazione".